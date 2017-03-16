Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт.

Во время инцидента пострадала 66-летняя сотрудница организации. Происшествие случилось, когда женщина открывала конверт неизвестного происхождения, содержавший взрывчатку. У нее повреждены лицо и руки.

Президент Франции Франсуа Олланд отреагировал на ЧП официальным заявлением. Он назвал взрыв терактом. "Мы вновь имеем дело с терактом – другого слова не найти, когда речь идет о пакете со взрывчаткой", – цитирует главу государства сайт "Комсомольская правда".

Олланд заверил шокированных чередой случившихся ранее в стране террористических атак жителей, что виновные обязательно будут найдены и наказаны. Примечательно, что никаких требований или лозунгов на взорвавшемся в парижском офисе МВФ свертке не было, передает BFM TV.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские и криминалисты. По поводу инцидента высказалась и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Она назвала взрыв "трусливым актом насилия".

Отметим, ранее во Франции произошел еще один вопиющий инцидент. В школе города Грас неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере несколько человек получили ранения.

После происшествия правительство страны объявило террористическую тревогу, сообщает The Local. Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей. Сейчас в Грасе закрыты все школы.

Схожее с парижским ЧП произошло в здании Минфина ФРГ. Там на имя главы ведомства Вольфганга Шойбле поступила посылка со взрывчатым веществом. Она была отправлена из Афин. В качестве адресанта значился греческий депутат Спиридон-Адонис Георгиадис, однако он отрицает причастность к посылке, передает ТАСС.