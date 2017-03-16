Москвич умер от сердечного приступа на кладбище

На Калитниковском кладбище в Москве найдено тело 40-летнего мужчины. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
На лице зафиксированы гематомы: вероятно, мужчина получил травму во время падения с высоты собственного роста, передает РИА ФАН. По факту случившегося проводится проверка.
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