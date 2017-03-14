Писатель Веллер оскандалился на телевидении

Скандальный инцидент произошел на съемках политического ток-шоу "Право голоса". Писатель Михаил Веллер в ходе обсуждения проблем русских в Прибалтике не совладал со своими эмоциями.

Жертвой вспылившего писателя стал ведущий политического ток-шоу "Право голоса" Роман Бабаян. В разгар дискуссии гость студии, философ и журналист Михаил Веллер бросил в голову ведущему стакан.

По словам свидетеля происшествия, участвовавшего в съемках передачи, правозащитника Дмитрия Линтера, ничего не предвещало столь бурной реакции Веллера. "Эксперты обсуждали Прибалтику, наличие войск НАТО и исходящую от них угрозу. В дискуссии было две стороны, диалог был довольно корректный", – цитирует Линтера "Ридус".

Во время разговора об отношении прибалтийских государств к русским жителям, которых лишили гражданства и украли право собственности, известный писатель устроил скандал. Веллер не согласился с его позицией. "Не знаю даже, что случилось с Веллером: он бросил в Бабаяна стакан, психанул и ушел", – рассказал правозащитник.

Литнер объяснил поведение писателя тем, что "он просто не смог принять правду" и выстроенный в его голове "либеральный мир оказался разрушен". Правозащитник посоветовал философу "не лезть в политические игры, в которых он не разбирается".

Отметим, этот инцидент стал не первой потасовкой на съемках ток-шоу "Право голоса" с Романом Бабаяном. Посвященное ситуации на Украине ток-шоу ранее закончилась дракой участников.