Под лавиной в Бурятии погиб француз

Байкальский поисково-спасательный отряд оказал помощь пострадавшим в результате схода лавины в Бурятии. Сотрудник МЧС сообщил об одном погибшем – гражданине Франции. О состоянии троих туристов, оказавшихся под снегом, пока ничего не известно.
Горнолыжники не были зарегистрированы в поисково-спасательных подразделениях, передает "Интерфакс". Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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