На северо-востоке Москвы женщина выпала из окна

На северо-востоке Москвы на улице Лескова был обнаружен труп женщины. По предварительным данным, она выпала из окна жилого дома.
"Жителями дома было обнаружено тело 60-летней женщины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты", – заявили в столичном управлении Следственного комитета России. По факту происшествия проводится проверка.
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