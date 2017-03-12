На северо-востоке Москвы женщина выпала из окна

На северо-востоке Москвы на улице Лескова был обнаружен труп женщины. По предварительным данным, она выпала из окна жилого дома.

"Жителями дома было обнаружено тело 60-летней женщины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты", – заявили в столичном управлении Следственного комитета России. По факту происшествия проводится проверка.

