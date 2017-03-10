На западе Москвы случился обвал грунта

На западе Москвы на пешеходной дорожке произошел обвал грунта. Последствия случившегося местные жители записали на видео.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, глубина ямы составляет порядка полутора метров. На месте происшествия работают городские службы, передает Life.ru.
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