На юге Москвы три пассажира напали на таксиста

В столичном районе Чертаново ограбили водителя такси. По данным полиции, нападение совершили три пассажира. Один из злоумышленников накинул ремень на шею водителю и стал душить, в это время остальные похитили деньги, телефон и планшет, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело, грабители объявлены в розыск.