При пожаре в московском приюте погибли 13 собак

Во время пожара в московском приюте для бездомных животных находились порядка 60 собак и 40 кошек. Они были заперты в вольерах и не могли выбраться из огненной ловушки.

"После ликвидации огня были обнаружены погибшими 13 собак. Остальные животные живы, но частично разбежались", – сообщил источник Lenta.ru в правоохранительных органах. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 метров.





