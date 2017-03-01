В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

В городе Риверсайд (штат Калифония) самолет упал на жилой дом. В результате происшествия начался пожар.
На месте трагедии работают экстренные службы города. Очевидцы запечатлели действия пожарных бригад на видео и разместили на YouTube. Подробности происшествия устанавливаются.
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