В Калифорнии самолет рухнул на жилой дом

В городе Риверсайд (штат Калифония) самолет упал на жилой дом. В результате происшествия начался пожар.

На месте трагедии работают экстренные службы города. Очевидцы запечатлели действия пожарных бригад на видео и разместили на YouTube. Подробности происшествия устанавливаются.