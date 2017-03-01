Посреди Москвы-реки обнаружено огромное пятно

В центре столицы, в районе Фрунзенской набережной, посреди Москвы-реки образовалось огромное пятно. На место выехали сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

Специалисты взяли три пробы воды. "Пятно разрозненное. Длина – примерно 600 метров и ширина – от одного до трех метров", – рассказали в ведомстве. Вокруг пятна установлены боновые ограждения, сообщает агентство городских новостей "Москва".