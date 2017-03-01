Депутата избили в подъезде своего дома

В правоохранительные органы подмосковного города Ступино поступило сообщение, что вечером 28 февраля в подъезде собственного дома был избит член местного совета депутатов Николай Кузнецов, передает Life.ru. По факту произошедшего проводится проверка. Информация о состоянии здоровья депутата уточняется.