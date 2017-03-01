В Москве со стрельбой задержали убийцу сотрудника МВД

Во дворе жилого дома на Сколковском шоссе на западе Москвы прошла операция по задержанию предполагаемого убийцы сотрудника МВД в Чеченской Республике, передает Life.ru. Злоумышленник перемещался на автомобиле Ford Focus, для его поимки стражам порядка пришлось открыть огонь.

Очевидцы насчитали по меньшей мере семь выстрелов. Информация о состоянии подозреваемого уточняется. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.