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Мертвую пенсионерку со сломанной челюстью нашли в Москве

прочитано 1518 раз

В одной из квартир дома №39 на Ореховом бульваре на юге столицы была обнаружена мертвой 68-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой и переломом челюсти, передает агентство городских новостей "Москва". По предварительным данным, смерть пенсионерки наступила 12 часов назад. Тело отправлено в бюро судмедэкспертизы. Проводится проверка.

1 марта 2017, 12:07

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