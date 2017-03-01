Мертвую пенсионерку со сломанной челюстью нашли в Москве

В одной из квартир дома №39 на Ореховом бульваре на юге столицы была обнаружена мертвой 68-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой и переломом челюсти, передает агентство городских новостей "Москва". По предварительным данным, смерть пенсионерки наступила 12 часов назад. Тело отправлено в бюро судмедэкспертизы. Проводится проверка.