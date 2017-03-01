Соседи обстреляли москвича за громкую музыку

В Москве соседи решили проучить 29-летнего любителя громкой музыки. Чтобы выманить молодого человека из квартиры, ему выключили свет.
"Вышел в коридор, а жильцы дома пальнули в меня из пистолета "Оса", – цитирует пострадавшего Life.ru. С ранением ноги он был доставлен в одну из столичных клиник.
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