Банду педофилов из Челябинска судят за 350 преступлений

Перед судом Челябинска по обвинению в сексуальных преступлениях против детей предстанет банда педофилов из семи человек. Злоумышленники обвиняются в насильственных действиях сексуального характера, развращении детей, вовлечении их в занятие проституцией, получении сексуальных услуг от подростков, сутенерстве, изготовлении детской порнографии, передает "Росбалт". Пострадавшими признаны 26 несовершеннолетних. Подозреваемым вменяется совершение 350 преступлений. По данным правоохранительных органов, преступную деятельность банда педофилов вела с 2007 по 2015 годы.