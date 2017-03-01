Споткнувшаяся на лестнице москвичка разбилась насмерть

Жительница дома на улице Анатолия Живова в центре Москвы погибла на лестничной клетке рядом со своей квартирой, передает Life.ru. По предварительным данным, 32-летняя женщина споткнулась на лестнице, упала и ударилась головой о ступеньки. Москвичка скончалась до приезда скорой помощи.