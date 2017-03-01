При пожаре на юго-востоке Москвы пострадал человек

В одной из квартир на Мячковском бульваре в районе Марьино на юго-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. В результате один человек пострадал. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила два квадратных метра.
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