При пожаре на юго-востоке Москвы пострадал человек

В одной из квартир на Мячковском бульваре в районе Марьино на юго-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание m24.ru. В результате один человек пострадал. Прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила два квадратных метра.