VIP-пассажир потерял сознание в Домодедово

В аэропорту Домодедово пассажиру самолета, отправлявшегося в Лондон, потребовалась медицинская помощь, передает Life.ru. Мужчина прошел паспортный и таможенный контроль и поднялся на борт. Он пошел в туалет, а когда вернулся на свое VIP-место, потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали отравление неустановленным препаратом.