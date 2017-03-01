Ревнивый таксист протаранил машину коллеги под Москвой

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одинцово таксиста, который намеренно повредил машину коллеги. Сообщается, что на этот поступок его толкнула ревность.
Мужчина пошел на таран, когда его любимая собиралась перевозить вещи к новому ухажеру. После аварии он начал пинать машину другого таксиста. Конфликт запечатлели камеры наружного наблюдения. Запись опубликовал РЕН ТВ.
Очевидцы сняли на видео момент задержания буйного ревнивца. Случилось это прямо на месте происшествия.
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