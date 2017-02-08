Крестница принца Чарльза найдена мертвой

В Лондоне 8 февраля скончалась британская актриса Тара Палмер-Томкинсон. Она была найдена мертвой в своей квартире в Кенсингтоне.

Британская актриса, звезда фильма "Идеальный муж" и крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон скоропостижно скончалась на 46-м году жизни в одном из престижнейших районов Лондона. Принц Уэльский и его вторая супруга выразили свои соболезнования близким актрисы.

В своем заявлении члены королевской семьи рассказали, что очень опечалены уходом из жизни их близкой подруги, передает телекомпания BBC. Причины смерти Тары Палмер-Томкинсон устанавливаются.

В 2016 году актриса проходила лечение после обнаружения у нее доброкачественной опухоли головного мозга. Известной российскому зрителю Тара Палмер-Томкинсон стала по роли Оливии Басилдон в фильме 2000 года "Идеальный муж".

Напомним, недавно мировые СМИ шокировала новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Некролог был опубликован на официальном сайте монаршей семьи, но вскоре его удалили. Однако некоторые пользователи интернета успели сделать скриншот сообщения.

Также ранее появилась информация о болезни Елизаветы II и ее плохом самочувствии. Говорили, что она сильно простудилась. В конце 2016 года королева пропустила церковные службы по случаю Рождества и Нового года. Однако утром 8 января она посетила церковную службу в храме Святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем графства Норфолк.