Елизавета II перенесла сильный приступ

Посмотрев на несколько фотографий Елизаветы II, сделанных в последнее время, ясновидящая Кажетта Ахметжанова поняла, что королева не так давно перенесла микроинсульт или другой серьезный приступ.

"Мне не очень понравилось то, что произошло с ее головой. По моей информации, королева проживет до 96 лет. Она благословенна, ей было суждено стать великой правительницей, и то, что она на престоле вот уже 65 лет – не случайность", – рассказала Dni.Ru ясновидящая.

По словам Ахметжановой, в прошлом году Елизавета вошла в так называемый "черный треугольник", и был период, когда она три раза падала в обморок, причем два из них – на глазах у своих подданных. "Я вижу, что причиной тому стало колдовство. Над этим работают африканские маги, очевидно, по чьему-то заказу. Они пытаются лишить ее жизненной энергии. Но у Елизаветы II сильнейшая энергетика и очень мощное биополе, защищающее ее на протяжении всей жизни", – уверена Кажетта.

Напомним, что недавно мировые СМИ шокировала новость о смерти монаршей особы. Некролог был опубликован на официальном сайте королевской семьи, но вскоре его удалили. Однако некоторые пользователи интернета успели сделать скриншот сообщения.

Также ранее появилась информация о болезни Елизаветы II и ее плохом самочувствии: ходили слухи, что монарх сильно простудилась и долго страдала от инфекции в груди. В конце 2016 года королева пропустила церковные службы по случаю Рождества и Нового года. Однако утром 8 января она посетила церковную службу в храме Святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем графства Норфолк.