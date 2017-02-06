Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве

Хамовнический суд Москвы приговорил предпринимателя Рашида Бозиева к 10,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за убийство юриста взыскателя. Бизнесмен застрелил коллектора прямо на глазах у приставов.

Мужчина задолжал около 170 миллионов рублей и выстрелил в юриста Олега Кузнеца при описи имущества. Суд признал 48-летнего подсудимого виновным в умышленном убийстве, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Свою вину в убийстве Бозиев признал лишь частично. "Он заявил, что умысла на умышленное убийство у него не было и просил квалифицировать его действия как убийство по неосторожности", – цитирует оглашение приговора Business FM.

Обвинение по второму пункту бизнесмен не признал вовсе. Он заявил, что пистолет, из которого он стрелял, принадлежал не ему, а потерпевшему. Однако суд Бозиеву не поверил, решив, что эту версию он придумал, чтобы избежать уголовной ответственности.

Помимо тюремного заключения суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда в пользу родственников убитого юриста в размере одного миллиона рублей. Кроме того, осужденный возместит им погребальные услуги на сумму 105 тысяч рублей.

Остальные требования родственников, по словам судьи, могут быть заявлены в порядке гражданского судопроизводства. В случае несогласия с приговором должник и его защита могут подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию в десятидневный срок.

Отметим, инцидент произошел вечером 4 февраля 2016 года в одном из домов по 3-й Фрунзенской улице в Москве. Судебные приставы пришли в квартиру бизнесмена Рашида Бозиева, чтобы описывать имущество. Между предпринимателем и представителем взыскателя произошел конфликт. Хозяин квартиры открыл огонь по 40-летнему юристу Олегу Кузнецу из пистолета, в результате чего потерпевший скончался.