Бизнесмена осудили за убийство коллектора в Москве

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Мужчина задолжал около 170 миллионов рублей и выстрелил в юриста Олега Кузнеца при описи имущества. Суд признал 48-летнего подсудимого виновным в умышленном убийстве, а также в незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Свою вину в убийстве Бозиев признал лишь частично. "Он заявил, что умысла на умышленное убийство у него не было и просил квалифицировать его действия как убийство по неосторожности", – цитирует оглашение приговора Business FM.
Обвинение по второму пункту бизнесмен не признал вовсе. Он заявил, что пистолет, из которого он стрелял, принадлежал не ему, а потерпевшему. Однако суд Бозиеву не поверил, решив, что эту версию он придумал, чтобы избежать уголовной ответственности.
Помимо тюремного заключения суд постановил взыскать с предпринимателя компенсацию морального вреда в пользу родственников убитого юриста в размере одного миллиона рублей. Кроме того, осужденный возместит им погребальные услуги на сумму 105 тысяч рублей.
Остальные требования родственников, по словам судьи, могут быть заявлены в порядке гражданского судопроизводства. В случае несогласия с приговором должник и его защита могут подать апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию в десятидневный срок.
Отметим, инцидент произошел вечером 4 февраля 2016 года в одном из домов по 3-й Фрунзенской улице в Москве. Судебные приставы пришли в квартиру бизнесмена Рашида Бозиева, чтобы описывать имущество. Между предпринимателем и представителем взыскателя произошел конфликт. Хозяин квартиры открыл огонь по 40-летнему юристу Олегу Кузнецу из пистолета, в результате чего потерпевший скончался.
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