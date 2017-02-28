Охранники ресторана избили москвича за вид "гопаря"

В Москве охранники ресторана "Винтаж" жестоко избили мужчину за неподобающий внешний вид. Сотрудникам службы безопасности не понравилось, что посетитель пытался пройти в заведение в спортивном костюме.

Инцидент произошел ночью 25 февраля в ресторане на Большой Никитской улице. Алексей вместе с племянником попытался пройти в заведение, чтобы забрать работавшую там жену. Однако на входе его остановили охранники, которым не понравилось, что мужчина был одет в спортивный костюм.

Вышибалы отказались пускать Алексея, обозвав его "гопарем", который не может ходить в "достойные заведения", передает Life.ru. Между посетителем и сотрудниками службы безопасности завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе потасовки охранники жестоко избили Алексея.

"Мы были обычно одеты, племянник был в спортивных штанах "Адидас", началась словесная перепалка, потом нас начали толкать, на улице перед заведением избили. Сейчас я в больнице, потребовалась операция", – рассказал пострадавший.



В результате избиения Алексей получил травму плеча, перелом, а также многочисленные ушибы и гематомы. По факту инцидента мужчина написал заявление в полицию.