Охрана Беллуччи жестоко избила российских журналистов

Красота неувядающей Моники Беллуччи вскружила голову российским журналистам. Представители СМИ кинулись к знойной итальянке. чтобы получить автограф, однако были жестко остановлены охранниками звезды.

Неприятный инцидент у отеля "Балчуг" произошел в момент приезда актрисы Моники Беллуччи. У итальянской актрисы был запланирован пресс-ланч. На выходе из гостиницы двое мужчин – фотограф и журналист, – подошли к автомобилю Беллуччи и попытались взять у нее автограф.

Однако, по мнению охранников актрисы, представители СМИ подошли к знойной итальянке слишком близко. Тогда бодигарды попытались оттеснить мужчин. Это не понравилось мужчине с фотоаппаратом в руках: он начал выкрикивать в адрес охраны знаменитой актрисы нелестные эпитеты, чем мгновенно вызвал ярость серьезных мужчин в строгих костюмах.

Охранник, напирая, отодвинул фотографа от автомобиля Беллуччи, но тут внезапно на помощь к журналисту подскочил его приятель. Однако уже через несколько секунд их обоих повалили на асфальт. Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении издания Life.ru, журналистам сильно досталось.

В данный момент охрана отеля пытается разобраться с мужчинами и разрешить возникшее происшествие. Как удалось выяснить журналистам, пострадавшими оказались фотограф Омар Лесников, часто снимающий мировых знаменитостей и его друг – блоггер Антон Романов. Побитые мужчины сообщили, что их аппаратура в ходе драки с охраной не пострадала, однако самим им досталось от бодигардов.