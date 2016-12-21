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Охрана Беллуччи жестоко избила российских журналистов
Неприятный инцидент у отеля "Балчуг" произошел в момент приезда актрисы Моники Беллуччи. У итальянской актрисы был запланирован пресс-ланч. На выходе из гостиницы двое мужчин – фотограф и журналист, – подошли к автомобилю Беллуччи и попытались взять у нее автограф.
Однако, по мнению охранников актрисы, представители СМИ подошли к знойной итальянке слишком близко. Тогда бодигарды попытались оттеснить мужчин. Это не понравилось мужчине с фотоаппаратом в руках: он начал выкрикивать в адрес охраны знаменитой актрисы нелестные эпитеты, чем мгновенно вызвал ярость серьезных мужчин в строгих костюмах.
Охранник, напирая, отодвинул фотографа от автомобиля Беллуччи, но тут внезапно на помощь к журналисту подскочил его приятель. Однако уже через несколько секунд их обоих повалили на асфальт. Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении издания Life.ru, журналистам сильно досталось.
В данный момент охрана отеля пытается разобраться с мужчинами и разрешить возникшее происшествие. Как удалось выяснить журналистам, пострадавшими оказались фотограф Омар Лесников, часто снимающий мировых знаменитостей и его друг – блоггер Антон Романов. Побитые мужчины сообщили, что их аппаратура в ходе драки с охраной не пострадала, однако самим им досталось от бодигардов.
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