В Москве неизвестные в масках похитили человека

В столице с автобусной остановки "Проспект Мира 190" похитили человека. По словам очевидцев, четверо неизвестных насильно посадили мужчину в темно-синий микроавтобус Volkswagen и скрылись, передает Life.ru.
Подозреваемые одеты в камуфляжную форму, на их лицах были маски. Для поиска преступников в Москве введен план "Перехват".
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