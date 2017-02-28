В Москве неизвестные в масках похитили человека

В столице с автобусной остановки "Проспект Мира 190" похитили человека. По словам очевидцев, четверо неизвестных насильно посадили мужчину в темно-синий микроавтобус Volkswagen и скрылись, передает Life.ru.

Подозреваемые одеты в камуфляжную форму, на их лицах были маски. Для поиска преступников в Москве введен план "Перехват".