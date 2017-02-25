В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club

У менеджера Comedy Club из гардеробной ресторана украли шубу. Сумма ущерба составила полмиллиона рублей.

Как рассказала потерпевшая, она ужинала в ресторане на улице Льва Толстого. Расплатившись, девушка проследовала в гардеробную, но шубы на вешалке не оказалось, передает Life.ru.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина по номерку забирает шубу и покидает помещение. Полиция разыскивает предполагаемую преступницу.