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Происшествия

Жертва похитителя на красной Audi выбросила его из авто

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
В центре Москвы 10 февраля произошло дерзкое похищение человека. На Ленинском проспекте злоумышленники затолкали в машину девушку, после чего скрылись с места происшествия.
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В рамках осуществления плана "Перехват", действовавшего в столице, полиции удалось задержать внедорожник Audi красного цвета. Сделать это удалось благодаря информации очевидцев, сообщивших о случившемся.

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Кроме того, водитель иномарки, по словам свидетелей, принял участие в ограблении. Подозреваемых удалось задержать, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, передает Life.ru.

Оказалось, угонщик при попытке похитить автомобиль столкнулся с владелицей Audi. Он посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении.

Выяснилось, что похищенная девушка смогла самостоятельно отбиться от преступника, выбросив его из своего авто. Смелой москвичке удалось обхитрить своего похитителя, пересев за руль.

Затем жертва на полпути выбросила преступника из автомобиля. Не ожидавший такого поворота событий похититель пуститься в бега. Сам внедорожник был остановлен неподалеку от места происшествия.

Напомним, в начале февраля этого года в столице произошло еще одно дерзкое преступление: клиенты угнали машину у водителя такси.

Один из пассажиров, угрожая расправой, отобрал у таксиста деньги. Второй сел за руль Ford Focus, заставив водителя пересесть. Удерживая потерпевшего в автомобиле, мужчины ездили по городу и отпустили таксиста лишь на следующее утро.

Затем злоумышленники скрылись на машине потерпевшего. Подозреваемых задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Автор: Людмила Фоканова10 февраля 2017, 16:37

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