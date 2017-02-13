Прямой эфир с места разрушения крупнейшей плотины в США
По последним данным, из района затопления было эвакуировано более 200 тысяч жителей, передает НСН. По словам российских экспертов, ситуация очень серьезная и может привести к большому числу жертв. Наша страна уже выразила желание оказать помощь США.
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