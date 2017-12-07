В американской школе произошла стрельба

В школе недалеко от резервации Навахо, в 180 милях к северу от Альбукерка в штате Нью-Мексико произошла стрельба, передает "Утро.Ру". Сообщается о по меньшей мере трех погибших и 12 раненых в результате произошедшего. Шериф округа Сан-Хуан Кен Кристесен подтвердил, что нападавший был ликвидирован на месте. Личность стрелка пока не установлена.