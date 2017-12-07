Поклонники Тимати парализовали вход в "Европейский"

Рэп-исполнитель Тимати приехал в торговый центр "Европейский" в Москве, где проходит специальная акция по раздаче бесплатных бургеров. И пока певец в компании друзей приятно проводил время за столиком, на улице собралась огромная толпа его поклонников. Точно неизвестно, что именно вызвало такой ажиотаж – возможность взглянуть на кумира или поесть бесплатно. Тем не менее толпу на входе пришлось сдерживать охранникам. Вход оказался полностью заблокирован. Видео с места событий опубликовал телеканал "360".