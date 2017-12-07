На северо-востоке Москвы из огня спасли пять человек

В Москве в ночь на 7 декабря случился пожар. Огонь возник в квартире жилого дома на северо-востоке столицы.

Сотрудникам МЧС удалось спасти пять человек, двое получили ранения. Им оказали помощь на месте, передает сетевое издание m24.ru. Возгорание ликвидировано.