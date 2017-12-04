Задержание окровавленного убийцы ребенка попало на видео

Столичное управление МВД опубликовало видеозапись задержания мужчины, подозреваемого в ДТП. По предварительной информации, Shkoda, которой управлял молодой человек, сбила пешеходов.

Задержанный закрывал свое лицо окровавленными руками, закованными в наручники. Он отказался отвечать на вопросы оператора и лишь мотал головой. Как утверждаю очевидцы аварии, мужчина попытался скрыться с места наезда.

Его догнал таксист и заставил вернуться на роковой пешеходный переход. Как сообщает МВД, молодой человек на большой скорости сбил семью, которая переходила дорогу. Удар был такой силы, что капот автомобиля сильно деформировался. Взрослые находятся в больнице, а их трехлетний сын скончался от полученных травм.