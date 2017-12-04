У спортсмена во время матча остановилось сердце

Инцидент случился с баскетболистом Университета Южной Каролины Таем Соломоном. Это произошло в первой половине матча студенческой лиги NCAA против Университета Северной Каролины.

К счастью, смерти спортсмена удалось избежать. Врачи быстро отреагировали и реанимировали баскетболиста.

Тая доставили в больницу, где он пришел в себя. Спортсмен чувствует себя хорошо. Он уже успел поблагодарить врачей за оказанную помощь, передает RT.

Во время инцидента матч был приостановлен на 40 минут. После паузы соревнование возобновилось и закончилось поражением Университета Южной Каролины со счетом 71:103.

Напомним, в ноябре в возрасте 24 лет от травмы головы погиб молодой сальвадорский боксер Франсиско Руис. Смертельную травму спортсмен получил во время своего четвертого боя на профессиональном ринге. Другой сальвадорский боксер Рикардо Кортес отправил его в нокаут на восьмом раунде.

Юноша потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачи четыре дня бились за его жизнь, однако стало известно, что мозг молодого человека практически мертв и надежд на изменения нет. Родственники приняли решение отключить боксера от систем жизнеобеспечения.

Ранее умер из-за травмы головы во время тренировки филиппинский боксер Джеффри Кларо. 18 октября Джеффри отметил 20-летие. За свою карьеру он провел пять боев, одержав одну победу и потерпев четыре поражения.