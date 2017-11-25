Молодой боксер умер после нокаута на ринге

Молодой сальвадорский боксер Франсиско Руис скончался в возрасте 24 лет от травмы головы, передает "Р-Спорт". Смертельную травму спортсмен получил во время своего четвертого боя на профессиональном ринге. Другой сальвадорский боксер Рикардо Кортес отправил его в нокаут на восьмом раунде. Юноша потерял сознание и был доставлен в больницу. Врачи четыре дня бились за его жизнь, однако стало известно, что мозг молодого человека практически мертв и надежд на изменения нет. Родственники приняли решение отключить боксера от систем жизнеобеспечения. Франсиско Руису было 24 года.