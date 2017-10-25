20-летний боксер умер после тренировки

Филиппинский боксер Джеффри Кларо получил травму головы во время тренировки. Его сразу же госпитализировали. В больнице Кларо впал в кому. Через четыре дня спортсмен умер, не приходя в сознание, сообщает "Газета.ru".

18 октября Джеффри отметил 20-летие. За свою карьеру он провел пять боев, одержав одну победу и потерпев четыре поражения.