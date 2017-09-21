Сломавший в Москве шею акробат умер в больнице

Акробат из Северной Кореи, получивший травму шеи во время выступления в цирке на проспекте Вернадского, скончался. Артист ушел из жизни в одной из московских больниц, не приходя в сознание.

21-летний О Юн Хек получил смертельную травму 16 сентября в момент выполнения шестикратного сальто на арене цирка на проспекте Вернадского. К сожалению, молодой акробат так не вышел из комы и через четыре дня после несчастного случая скончался, сообщает "Московский комсомолец".

Трагедия случилась 16 сентября во время выступления в конкурсной программе Всемирного фестиваля циркового искусства "ИДОЛ-2017". О Юн Хек выступал под конец программы, закрывая программу своих товарищей. Первый трюк акробат выполнил успешно, однако самому молодому человеку показалось, что не все было сделано идеально.

Тогда спортсмен решил повторить свой выход. После кручения в воздухе акробат потерял ориентир и приземлился на мат не на ноги, а на шею. В результате О Юн Хек получил тяжелейшие травмы шейного отдела позвоночника.

Артисту сразу же была оказана первая медицинская помощь. В экстренном порядке он был госпитализирован в Первую градскую больницу, где бригада нейрохирургов четыре дня боролась за его жизнь. Все это время молодой человек находился в коме. За ситуацией следили представители посольства КНДР.

Публикация от Эдгард Запашный ���� (@zapashny.ru) Сен 21 2017 в 1:12 PDT

Свои соболезнования по поводу трагической смерти акробата уже выразил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. "Руководство и все артисты Большого Московского цирка вместе с народом КНДР глубоко скорбят по талантливому артисту, сумевшему сорвать планку грани человеческих возможностей и показать всем свою преданность и любовь к цирку. О Юн Хек навсегда останется в наших сердцах", – написал он в Instagram.