У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
Трагедия произошла в подмосковном городе Пущино. Женщина вышла погулять с собакой, оставив двухлетнюю дочь одну в ванной. Ребенок открыл кран с горячей водой.
Нерадивая мать вскоре вернулась и вызвала скорую помощь. Однако было поздно: ребенок скончался от температурного шока. Полиция выясняет детали происшествия, передает Life.ru.
Днем ранее сообщалось о похожем инциденте в подмосковном Воскресенске. Восьмилетний мальчик, больной аутизмом, принимал ванну. Рядом мать оставила обогреватель. Женщина отвлеклась, и ребенок уронил электроприбор в воду.
Мальчик погиб от удара током. По факту гибели ребенка проводится проверка.
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПРИ УДАРЕ ТОКОМ Итак, случилось страшное – ребенка ударило током. Он всунул что-то в розетку, перегрыз провод, прочее. - Первое, что нужно сделать, это прекратить воздействие на ребенка электрического тока. Обычно, в квартире электричество вырубается само. Если этого не случилось, действуйте! Ни в коем случае не хватайте ребенка голыми руками – сами травмируететсь, а ему не поможете. Дотрагиваться до человека, через которого проходит ток, а также до неисправного электроприбора или оголенного провода можно только в резиновых перчатках. Вряд ли есть время их искать. Лучше выключить свет во всей квартире через щиток. Провод от пострадавшего можно отбросить чем-то, что не проводит ток, например, сухим веником или деревянной шваброй. - Если травма произошла не дома, и вы не можете оценить силу тока, подействовавшую на пострадавшего, подходить к нему можно мелкими шагами, предварительно обув резиновую обувь или подстелив под ноги резиновый коврик. Если ваш шаг будет шире 70 см, между вашими ногами может образоваться так называемое шаговое напряжение. От источника тока пострадавшего следует отволочить, не касаясь его руками (если только на них нет резиновых перчаток). В крайнем случае, брать пострадавшего можно за полы одежды, не касаясь тела. - Сложность травмы, полученной от электричества, зависит от того, какой силы ток воздействовал на пострадавшего, как долго. Также важно направление прохождения тока через тело человека. Опаснейшими считаются петли через обе ноги и обе руки, через обе руки, а также через руку и голову. В первых случаях ток проходит через сердце, в последнем – через головной мозг. Но и при других раскладах во время удара током страдают сердечно-сосудистая и нервная системы человека. ПРОДОЛЖЕНИЕ ⬇️⬇️⬇️
Также стало известно о трагедии в Калязине Тверской области. Там возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего школьника. 18 декабря около 15:00 ребенок вышел из квартиры своей бабушки и, решив сократить путь до дома, пошел по Волге. Когда до берега оставалось около 50 метров, он провалился под лед и утонул.
Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будут установлены точные причины смерти ребенка. Опрошены очевидцы происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.
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