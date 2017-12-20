У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне

Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Среда 20 декабря
Лента новостей
18:02
На шахте в Кузбассе произошло обрушение
17:28
Как научиться разгадывать сон
17:12
Брыльска обрушилась с оскорблениями на Жириновского
17:12
"Аэрофлот" сделал подарок пассажирам в честь юбилея
16:36
Актриса Ирина Рахманова распухла до неузнаваемости
16:33
Опасные иллюзии любви
16:15
Рыбьи секс-оргии оглушают дельфинов
16:13
Заморозка накопительной части пенсии продлена до 2020 года
16:02
Зачем Первый канал издевается над телезрителями
15:41
Россиянка потеряла семерых детей из-за волос сына
15:38
Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция
15:28
Собчак заставила россиянина страдать
15:19
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
15:11
В Сочи наградили лучшие инновационные кейсы
15:05
Контактная притравка животных уходит в прошлое
14:56
Дешевый борщ напугал Центробанк
14:52
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!
14:38
Адвокаты "Югры" оспорят вердикт Арбитражного суда
14:36
Как сохранить бодрость зимой
14:31
Глобальный сбой в супермаркетах оказался опасным для россиян
14:10
Ковальчук ушла из дома после ссоры
14:07
Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
14:05
Жители села отвоевали у чиновников полувековую елку
13:46
Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов
13:43
Белоруссия подложила России свинью под Новый год
13:37
Известный ведущий беспардонно набросился на шикарный бюст Кошкиной
13:34
На Москву надвигается мороз
13:32
Чудовищные волдыри изуродовали участника "Дома-2" (фото)
13:19
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
13:10
Шатунов потребовал безумных почестей от Первого канала
13:08
Найден легкий способ бросить курить
12:53
Футболисты принесли в жертву быка (фото)
12:49
Неожиданное признание матери четырех детей Екатерины Климовой
12:38
У известного спортсмена украли унитаз (фото)
12:36
Джигурда в тяжелом состоянии после приступа
12:23
Найдено неожиданное природное лекарство от рака
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
12:01
Россиян предупредили о вспышке страшного заболевания в США
11:54
Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм
11:39
Женившиеся в декабре чаще расходятся
11:39
Как правильно выбрать елку к Новому году
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
11:11
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
10:52
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
10:52
Глава ФСБ нашел оправдание сталинским репрессиям
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
10:15
Ученые: размер пальца мужчины имеет значение
10:06
Кто подло предал Россию в ООН
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:28
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
09:01
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:29
Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым
08:24
Следствие по авиакатастрофе с Доктором Лизой затягивается
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
21:57
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
21:41
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
21:24
Что Вы знаете о Брежневе
21:06
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
21:03
Москвичам посоветовали поменьше хвастаться отпуском
20:47
Калашникова пробивается к прооперированному Звереву
20:21
Звезда "Дома-2" отбивает Пригожина у Валерии
20:12
Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
20:01
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
19:42
В Киеве сделали заявление об импичменте Порошенко
19:31
Названа стоимость поездки в московском общественном транспорте в 2018 году
19:26
Что Вы не знаете о "Титанике"
19:15
Фадеев и Лепс заставили плакать шокированную Савичеву
19:05
Лучшие книги для здоровья
18:38
Порошенко внаглую слил интимное письмо Саакашвили
18:25
Родившей Курниковой отказали в сексе
17:54
Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"
17:52
За информацию о преступнике будут платить
17:40
Главному борцу с коррупцией присвоен чин генерала
17:26
Трамп открывает войну
17:26
Придумано универсальное средство от насильников
17:25
Популярный сервис Павла Дурова заблокировали
17:20
"Кортрос" заканчивает год в плюсе
17:20
Три варианта праздничного макияжа
16:57
Apple уличили в замедлении работы старых iPhone
16:55
Ле Менюир: улыбка французских Альп
16:36
Московское метро изменит режим работы в новогодние праздники
16:12
Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
16:04
Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
15:59
К чему снится праздник
15:57
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
15:49
Путин выступил с первой предвыборной речью
15:38
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
15:19
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
14:48
Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"
14:44
Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год
14:37
В чем встречать год Собаки
14:26
В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку
14:17
Жена заявила о больной раком дочери Захарченко
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
Происшествия

У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне

Фото: GLOBAL LOOK press/Hayne Palmour
Оставленная без присмотра девочка открыла кран с горячей водой. Помощь подоспела слишком поздно.
прочитано 2997 раз

Трагедия произошла в подмосковном городе Пущино. Женщина вышла погулять с собакой, оставив двухлетнюю дочь одну в ванной. Ребенок открыл кран с горячей водой.

ПО ТЕМЕ

В Москве на уроке физкультуры школьник сломал шею

Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой

Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника

Нерадивая мать вскоре вернулась и вызвала скорую помощь. Однако было поздно: ребенок скончался от температурного шока. Полиция выясняет детали происшествия, передает Life.ru.

Днем ранее сообщалось о похожем инциденте в подмосковном Воскресенске. Восьмилетний мальчик, больной аутизмом, принимал ванну. Рядом мать оставила обогреватель. Женщина отвлеклась, и ребенок уронил электроприбор в воду.

Мальчик погиб от удара током. По факту гибели ребенка проводится проверка.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПРИ УДАРЕ ТОКОМ Итак, случилось страшное – ребенка ударило током. Он всунул что-то в розетку, перегрыз провод, прочее. - Первое, что нужно сделать, это прекратить воздействие на ребенка электрического тока. Обычно, в квартире электричество вырубается само. Если этого не случилось, действуйте! Ни в коем случае не хватайте ребенка голыми руками – сами травмируететсь, а ему не поможете. Дотрагиваться до человека, через которого проходит ток, а также до неисправного электроприбора или оголенного провода можно только в резиновых перчатках. Вряд ли есть время их искать. Лучше выключить свет во всей квартире через щиток. Провод от пострадавшего можно отбросить чем-то, что не проводит ток, например, сухим веником или деревянной шваброй. - Если травма произошла не дома, и вы не можете оценить силу тока, подействовавшую на пострадавшего, подходить к нему можно мелкими шагами, предварительно обув резиновую обувь или подстелив под ноги резиновый коврик. Если ваш шаг будет шире 70 см, между вашими ногами может образоваться так называемое шаговое напряжение. От источника тока пострадавшего следует отволочить, не касаясь его руками (если только на них нет резиновых перчаток). В крайнем случае, брать пострадавшего можно за полы одежды, не касаясь тела. - Сложность травмы, полученной от электричества, зависит от того, какой силы ток воздействовал на пострадавшего, как долго. Также важно направление прохождения тока через тело человека. Опаснейшими считаются петли через обе ноги и обе руки, через обе руки, а также через руку и голову. В первых случаях ток проходит через сердце, в последнем – через головной мозг. Но и при других раскладах во время удара током страдают сердечно-сосудистая и нервная системы человека. ПРОДОЛЖЕНИЕ ⬇️⬇️⬇️

Публикация от НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ. (@sos_deti_911)

Также стало известно о трагедии в Калязине Тверской области. Там возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего школьника. 18 декабря около 15:00 ребенок вышел из квартиры своей бабушки и, решив сократить путь до дома, пошел по Волге. Когда до берега оставалось около 50 метров, он провалился под лед и утонул.

Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будут установлены точные причины смерти ребенка. Опрошены очевидцы происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Андрей Евлампиев20 декабря 2017, 12:37

комментарии

Политика

Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"
В Крыму жестко ответили на нелепый демарш Порошенко
Кто подло предал Россию в ООН
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании

Шоу-бизнес

Муж предпочел Навке акробата
Миро раскрыла секрет родившей Курниковой
Оскандалившаяся Цымбалюк-Романовская открывает новую лавочку
Малинин после исчезновения дочери: Люди! Вас опять обманули!

Проишествия

У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Мужчина порвал толстую кишку во время утех

Lifestyle

Зачем Первый канал издевается над телезрителями
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Шоу-бизнес

Калашникова пробивается к прооперированному Звереву

Ей очень хочется поддержать звезду, временно пребывающую не в шоке, а в больничной палате
Шоу-бизнес

Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру

Девушка стала жертвой предательства
Шоу-бизнес

Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты

Защитник Джигарханяна провел расследование
Шоу-бизнес

Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой

Экс-избранник позволил ведущей чаще видеться с дочкой

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

Спорт

Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев

Регионы

Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru