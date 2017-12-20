У гулявшей с собакой матери двухлетний ребенок сварился в ванне

Оставленная без присмотра девочка открыла кран с горячей водой. Помощь подоспела слишком поздно.

Трагедия произошла в подмосковном городе Пущино. Женщина вышла погулять с собакой, оставив двухлетнюю дочь одну в ванной. Ребенок открыл кран с горячей водой.

Нерадивая мать вскоре вернулась и вызвала скорую помощь. Однако было поздно: ребенок скончался от температурного шока. Полиция выясняет детали происшествия, передает Life.ru.

Днем ранее сообщалось о похожем инциденте в подмосковном Воскресенске. Восьмилетний мальчик, больной аутизмом, принимал ванну. Рядом мать оставила обогреватель. Женщина отвлеклась, и ребенок уронил электроприбор в воду.

Мальчик погиб от удара током. По факту гибели ребенка проводится проверка.

Также стало известно о трагедии в Калязине Тверской области. Там возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетнего школьника. 18 декабря около 15:00 ребенок вышел из квартиры своей бабушки и, решив сократить путь до дома, пошел по Волге. Когда до берега оставалось около 50 метров, он провалился под лед и утонул.

Возбуждено уголовное дело. Следователи осмотрели место происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой будут установлены точные причины смерти ребенка. Опрошены очевидцы происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.