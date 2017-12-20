В Москве на уроке физкультуры школьник сломал шею

В Новой Москве во время урока физкультуры пострадал ученик. Ребенок получил травму позвоночника, когда делал кувырок на матах, передает "360".

Преподаватель попросил детей выполнить задание – кувырок через голову на матах. Один из школьников оказался крупнее сверстников и неправильно выполнил упражнение: он со всей силы прыгнул на мат и приземлился на область чуть ниже шеи.

На место незамедлительно выехали медики. Врачам удалось спасти нервные окончания в сломанном позвоночнике, поэтому ребенок после реабилитации сможет вернуться к обычной жизни.



