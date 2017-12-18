В Москве упавший фонарный столб разбил машины

На улице Чичерина на северо-востоке Москвы упавший фонарный столб повалил несколько деревьев и разбил припаркованные поблизости машины, передает телеканал "360". Причины его падения неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка. Информация об инциденте передана сотрудникам ГИБДД, Мосгорсвета, спасателям, представителям управы Бабушкинского района Москвы и аварийной службе, обслуживающей данный участок.

