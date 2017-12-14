Москвича задержали по подозрению в убийстве матери

Полиция задержала 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве его пожилой матери, передает сетевое издание m24.ru. Тело женщины 1937 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено 11 декабря возле одного из домов на Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы. Спустя несколько дней был задержан подозреваемый. По версии правоохранителей, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повздорил с матерью. Когда женщина подошла к окну, он толкнул ее, считает обвинение.