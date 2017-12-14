Смертник устроил теракт в полицейской академии

Террорист-смертник проник в здание полицейской академии в столице Сомали Могадишо и устроил там взрыв, передает газета "Известия". По предварительным данным, погибло три человека. Официальные лица отмечают, что число жертв может возрасти. Пока ни одна из действующий в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Поклонники не узнали популярную певицу
Молодой бизнесмен обнародовал видеопризнание
Телеведущая считает, что ранние дети – это хорошо
Сегодня пройдет большая пресс-конференция президента