Смертник устроил теракт в полицейской академии

Террорист-смертник проник в здание полицейской академии в столице Сомали Могадишо и устроил там взрыв, передает газета "Известия". По предварительным данным, погибло три человека. Официальные лица отмечают, что число жертв может возрасти. Пока ни одна из действующий в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.