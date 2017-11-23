Известный продюсер умер в возрасте 98 лет

В Нью-Йорке скончался Джордж Авакян. Продюсеру было 98 лет, передает RT. О его смерти сообщила дочь.

Джордж Авакян работал с композиторами Дюком Эллингтоном и Дэйвом Брубеком, музыкантами Майлзом Дэвисом, Сонни Роллинзом и Луи Армстронгом, а также другими джазовыми исполнителями. Он был удостоен премии "Грэмми". В 1990 году Авакян, родившийся в России, был награжден орденом Ленина.