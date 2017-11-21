Пенсионерка пригрозила взорвать дом в Зеленограде

В отдел МВД России по району Крюково поступил звонок: неизвестная женщина сообщила о своем желании взорвать жилой дом в 15-м микрорайоне Зеленограда, передает пресс-служба УВД по Зеленоградскому административному округу Москвы. Звонок был сделан с мобильного телефона. Правоохранители задержали 63-летнюю местную жительницу. В ходе осмотра ее квартиры представляющих общественную опасность предметов обнаружено не было. Выяснилось, что женщина поругалась с консьержкой в своем доме, после чего и позвонила в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".