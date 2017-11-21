Москвичка ударила мужа ножом и бросила умирать в подъезде

На юго-западе Москвы произошло убийство. Безработная женщина в ходе ссоры набросилась с ножом на мужа. В результате потасовки мужчина получил ранение. Нападавшая бросила его умирать в подъезде многоквартирного дома.

Пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи. Злоумышленница задержана. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".