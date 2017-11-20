Известная актриса скончалась на 87-м году жизни

Умерла американская актриса и певица Делла Риз. Ей было 86 лет. Как рассказал представитель семьи артистки, Риз умерла в своем доме в Калифорнии в окружении родных и близких, передает Reuters.

Наибольшую известность Делла Риз получила после выхода на экраны сериала "Прикосновение ангела". Лента транслировалась на канале CBS с 1994 года по 2003 год.