Россиянин захватил заложников в белорусском банке

В Могилеве мужчина напал на отделение банка. Преступник, угрожая пистолетом, требовал выдать ему деньги. Одна из работниц банка нажала тревожную кнопку, после чего стала выполнять требования налетчика. Однако после нажатия кнопки двери организации заблокировались и все, кто был внутри, стали заложниками грабителя, передает "Газета.ру".

Когда к банку прибыла милиция, налетчик потребовал автомобиль, а в качестве заложника взял первого заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома. Грабителю выдали машину, но тут же устароили за ним погоню, в ходе которой злоумышленника удалось ранить и задержать. Позже выяснилось, что нападавший – 28-летний гражданин России.



