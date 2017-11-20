В Москве водитель иномарки сбил двух подростков

В столичном районе Восточное Измайлово водитель автомобиля Ford сбил двух подростков. После ДТП мужчина посадил одного из пострадавших в машину и увез с места происшествия, передает агентство "Москва".

ЧП произошло у станции метро "Первомайская". Полиция для поиска преступника ввела план "Перехват" на территории Восточного административного округа столицы.