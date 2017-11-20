Бандиты украли у украинских ювелиров 30 кг золота

На автотрассе Житомир-Могилев-Подольский неизвестные напали на автомобиль, в котором ехали ювелиры из Винницы. Налетчики заблокировали движение и силой вытащили из салона водителя. В это время пассажир пытался бежать, однако его ранили в ногу.

Правоохранители установили, что преступники передвигались на нескольких автомобилях. Добычей налетчиков стало около 30 килограммов ювелирных изделий из золота, передает "Газета.ру". В данный момент ведутся поиски нападавших.