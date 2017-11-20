Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

В США серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался на 84-м году жизни. Состояние здоровья преступника резко ухудшилось в середине ноября. Полиция оповещает о случившемся родственников жертв маньяка, передает телеканал "360".

Напомним, что Мэнсон был лидером секты "Семья", члены которой совершили несколько громких убийств. В частности, они жестоко расправились с известной моделью Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце.