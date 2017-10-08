Земле угрожает падение гигантского советского спутика

Согласно расчетам специалистов, советский спутник "Молния-1-44" в ближайшее время войдет в атмосферу Земли, передает Life.ru. При габаритах 4,4 на 8,2 метра аппарат весит полторы тонны и, как опасаются эксперты, может не полностью сгореть в плотных слоях и какие-то его части все же достигнут поверхности планеты. Где именно произойдет падение пока неизвестно. Спутник был запущен в космос в 1979 году и успел отработать свой срок.